Нубернатор региона Василий Анохин поздравил смоленских таможенников с профессиональным праздником

Губернатор Смоленской области: «Сегодня наши таможенники находятся на передовых рубежах в борьбе с незаконным оборотом товаров, пресечении трансграничной преступности» Губернатор Смоленской области Василий Пнохин поздравил сотрудников и ветеранов Смоленской таможни с профессиональным праздником.
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