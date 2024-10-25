Нубернатор региона Василий Анохин поздравил смоленских таможенников с профессиональным праздником

Губернатор Смоленской области: «Сегодня наши таможенники находятся на передовых рубежах в борьбе с незаконным оборотом товаров, пресечении трансграничной преступности» Губернатор Смоленской области Василий Пнохин поздравил сотрудников и ветеранов Смоленской таможни с профессиональным праздником.