Экс-глава ЦРУ назвал причину провала украинского контрнаступления

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что украинские вооруженные формирования за время контрнаступления весной-летом текущего года не смогли добиться того прорыва, на который все надеялись, из-за задержки поставок вооружений Киеву, в первую очередь американских.