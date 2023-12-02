Экс-глава ЦРУ назвал причину провала украинского контрнаступления

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что украинские вооруженные формирования за время контрнаступления весной-летом текущего года не смогли добиться того прорыва, на который все надеялись, из-за задержки поставок вооружений Киеву, в первую очередь американских.
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