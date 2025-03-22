Скончался олимпийский чемпион по боксу Джордж Форман

Олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира по боксу Джордж Форман скончался на 77-м году жизни. О его смерти сообщила семья спортсмена, однако причина и обстоятельства пока не разглашаются, сообщает портал TMZ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии