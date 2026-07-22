К полётам готов, но желающих нет: авиакомпании отказываются покупать новый Ил-96

Роман Гусаров: Школу самолётостроения мы сохранили, нужны грамотные руководители Михаил Зубов Фото: Марина Лысцева/ТАСС Материал комментируют: Роман Гусаров Отечественный авиапром любит побаловать граждан хорошими новостями, но в итоге каждый раз выясняется, что всё не так уж радостно.