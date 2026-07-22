БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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К полётам готов, но желающих нет: авиакомпании отказываются покупать новый Ил-96

К полётам готов, но желающих нет: авиакомпании отказываются покупать новый Ил-96

Роман Гусаров: Школу самолётостроения мы сохранили, нужны грамотные руководители Михаил Зубов Фото: Марина Лысцева/ТАСС Материал комментируют: Роман Гусаров Отечественный авиапром любит побаловать граждан хорошими новостями, но в итоге каждый раз выясняется, что всё не так уж радостно.

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Комментарии
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Maxim
В гражданской авиации лучший борт - не тот, что лучше летает, а - у которого лизинг дешевле.. Это же коммерция..
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4 н.
ВС
Вадим Скоробогатов
Своё надо продвигать..А не западу задницу вылизывать...
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4 н.