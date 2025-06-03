Выборы пермского губернатора хотят проводить три дня

Выборы губернатора Пермского края, скорее всего, пройдут в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября. Такое заявление сделал на заседании общественной палаты региона 3 июня глава крайизбиркома Игорь ВагинЧитать далее.
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