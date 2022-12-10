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«Надо идти хоть в Азию, хоть в Африку, если в Европу не пускают». Член исполкома РФС Ибрагимов о бане УЕФА

«Надо идти хоть в Азию, хоть в Африку, если в Европу не пускают». Член исполкома РФС Ибрагимов о бане УЕФА

Лом-Али Ибрагимов оценил вероятность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. — Надо послушать, что говорят другие.

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