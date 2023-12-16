Эксперт Воронцова: ИИ поможет ставить диагнозы, но итоговые решения принимать врачам

Искусственный интеллект будет находить все большее применение в медицине, но лишь в качестве вспомогательного инструмента врача, а окончательное решение при постановке диагноза и выборе метода лечения должен принимать человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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