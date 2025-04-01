Россияне с 1 апреля не смогут оформить более 20 сим-карт

Генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал в беседе с RT, что с 1 апреля в России вступают в силу поправки, ограничивающие количество сим-карт, оформленных на одно лицо, до 20.
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