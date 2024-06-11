Зеленский продолжает колесить по «заграницам» - с одного мероприятия на другое. На этот раз узурпировавшее власть на Украине лицо отправилось в Германию, где намечены переговоры с канцлером Шольцем, партия которого разгромно проиграла на выборах в Европарламент.