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«Ярлык на княжение»: Зеленский отправился в Европу на конференцию «по восстановлению Украины»

«Ярлык на княжение»: Зеленский отправился в Европу на конференцию «по восстановлению Украины»

Зеленский продолжает колесить по «заграницам» - с одного мероприятия на другое. На этот раз узурпировавшее власть на Украине лицо отправилось в Германию, где намечены переговоры с канцлером Шольцем, партия которого разгромно проиграла на выборах в Европарламент.

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