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Земельные участки в Петербурге и пригородах подорожали на четверть

Специалисты объяснили рост стоимости земельных участков. За последние полтора года земельные участки в Петербурге и пригородах подорожали минимум на четверть, сообщили в пресс-службе консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

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