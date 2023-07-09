TRENDYMEN

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5 самых сильных собак в мире. В прошлые века их выпускали на волков и медведей

5 самых сильных собак в мире. В прошлые века их выпускали на волков и медведей

Некоторые породы собак обладают удивительными способностями, которые позволяют им выживать в трудных условиях.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Хороши собачки!!!!
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10 час.
Элеонора Коган
Верные и преданные и добродушные гиганты-защитники!!!
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10 час.
Михаил Сартин
Сильное истощение у Дога. Большая собака, надо хорошо кормить.
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6 час.

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