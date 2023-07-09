5 самых сильных собак в мире. В прошлые века их выпускали на волков и медведей

TRENDYMENВ мире животныхПодписаться5 самых сильных собак в мире. В прошлые века их выпускали на волков и медведейНекоторые породы собак обладают удивительными способностями, которые позволяют им выживать в трудных условиях.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЭлеонора КоганХороши собачки!!!!Ответить10 час.Элеонора КоганВерные и преданные и добродушные гиганты-защитники!!!Ответить10 час.Михаил СартинСильное истощение у Дога. Большая собака, надо хорошо кормить.Ответить6 час.
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