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Пищевая промышленность: новое производство кормов для кошек и собак

Пищевая промышленность: новое производство кормов для кошек и собак

Компания «Петкорм» (Московская область), производитель влажных кормов для домашних питомцев, построит завод по выпуску сухих кормов.

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