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Царьград

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Сероух о промахе: «Маккиннон не попал в финале Олимпиады, а тут я»

Сероух о промахе: «Маккиннон не попал в финале Олимпиады, а тут я»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Даниил Сероух назвал домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:3 в овертайме) матчем упущенных возможностей, отметив слабую реализацию моментов при заметном игровом преимуществе его команды.

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