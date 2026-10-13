Сероух о промахе: «Маккиннон не попал в финале Олимпиады, а тут я»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Даниил Сероух назвал домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:3 в овертайме) матчем упущенных возможностей, отметив слабую реализацию моментов при заметном игровом преимуществе его команды.
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