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Отказался от престижного района и сам возит детей в сад после ночных съёмок: как устроена жизнь актёра Вячеслава Чепурченко

Отказался от престижного района и сам возит детей в сад после ночных съёмок: как устроена жизнь актёра Вячеслава Чепурченко

Ранним утром, когда очередная ночная смена заканчивается и съёмочная группа расходится спать, у Вячеслава Чепурченко начинается совсем другая часть дня.

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