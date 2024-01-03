Жители Свердловской области выиграли в лотерею 1 января 64 миллиона рублей

Жители Свердловской области выиграли в новогодней лотерее 1 января 63 940 845 рублей. Таким образом уральский регион вошел в топ-10 регионов России по общей сумме выигрышей, заняв шестое место, пояснили URA.
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