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УЕФА продолжит бойкот чемпионата мира, несмотря на извинения Инфантино

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не прекратит бойкот турниров ФИФА, несмотря на то, что глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино принес извинения и отозвал план по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам, сообщает Sky News.

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