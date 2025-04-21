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Полномасштабный крах Пентагона»: уволившийся пресс-секретарь вывалил в СМИ кучу «грязного белья»

Полномасштабный крах Пентагона»: уволившийся пресс-секретарь вывалил в СМИ кучу «грязного белья»

Агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего пресс-секретаря министра обороны США Джона Уллиота утверждает, что Пентагон якобы находится в процессе полномасштабного краха, который может стоить его нынешнему главе Питу Хегсету его работы.

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