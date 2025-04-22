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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Остин Ривз: «Я сыграл дерьмово. Не знаю, в чем была причина»

«Я сыграл дерьмово. Был не в себе. Не знаю, в чем была причина. Мне просто нужно выходить на площадку, быть собой, вести свою игру и получать от этого удовольствие», – сказал Ривз.

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