На выставке «Россия» покажут фильм о доме Евгения Вахтангова во Владикавказе

Документальный фильм об истории возрождения родового дома Евгения Вахтангова во Владикавказе силами его учеников и последователей вошел в программу международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщает Телеграм-канал Театра Вахтангова.
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