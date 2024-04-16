Vvs Американские облигации становится все труднее продавать Рекордный выпуск вызывает опасения, что продажа долговых обязательств усугубит волатильность Роль казначейских ценных бумаг США как убежища сталкивается с давлением из-за ралли цен на золото Пирамида американского госдолга зашаталась.
Малек Дудаков: Пирамида американского госдолга - фантики, всё? Америку ждёт девальвация доллара?
Комментарии
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vagas Karlito
Все в мире конечно!) Просто у некоторых дел можно конец отодвигать на неопределенное время!) Но он все равно будет!))
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1 д.
Лш
Лариса шумбасова
Да США живут войнами! Все в их стране заложено и перезаложено, они по сути банкроты! Оттого они рыщут как шакалы по всему миру!
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15 час.
МП
Михаил Пантюхин
Пирамида "ммм", только в глобальном маштабе, как можно продать барана за цену, превышающую цену всех баранов в мире (но по прогнозам их столько и нет), тем более этот один баран уже находится между жизнью и смертью!? Пиндосы более, чем мошенники!!! А кто им верит, тот ЛОХ!!!
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12 час.
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