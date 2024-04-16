Малек Дудаков: Пирамида американского госдолга - фантики, всё? Америку ждёт девальвация доллара?

Все в мире конечно!) Просто у некоторых дел можно конец отодвигать на неопределенное время!) Но он все равно будет!))

Да США живут войнами! Все в их стране заложено и перезаложено, они по сути банкроты! Оттого они рыщут как шакалы по всему миру!

МП

Михаил Пантюхин

Пирамида "ммм", только в глобальном маштабе, как можно продать барана за цену, превышающую цену всех баранов в мире (но по прогнозам их столько и нет), тем более этот один баран уже находится между жизнью и смертью!? Пиндосы более, чем мошенники!!! А кто им верит, тот ЛОХ!!!