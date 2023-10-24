Дмитрий Рогатых: «Для каждой компании наступает время становиться лучшей версией себя»

Генеральный директор Группы «Аквилон» Москва — о том, легко ли завоевать репутацию надежного рыночного игрока и трудно ли потом удержать свои завоевания Недавно подразделение Сбера «Домклик» опубликовало исследование, которое было посвящено факторам, на данный момент являющимися главными при выборе россиянами жилья.