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Небо завалено радиочастотными помехами (РЧП), но благодаря двум астрономам, отследившим отраженный от пролетающего мимо самолета сигнал телепередачи, возможно, появился новый способ уничтожить некоторые из несанкционированных сигналов, которые досаждают н

﻿﻿Небо полно радиочастотных помех (RFI), но благодаря двум астрономам, отслеживавшим телевизионные сигналы, отражающиеся от пролетающего самолета, может появиться новый способ блокировать некоторые несанкционированные сигналы, мешающие нашим радиотелескопам.

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