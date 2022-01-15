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Кабмин не поддержал законопроект о повышенном налоге на машины дороже 4 млн руб.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Правительство РФ дало отрицательное заключение на внесенный еще в начале августа прошлого года законопроект депутатов от ЛДПР о повышенном налоге на машины стоимостью от 4 млн рублей вместо установленных сейчас 3 млн.

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