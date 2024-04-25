Тренер "Зенита" Семак о поражении от "Рубина": сопернику улыбнулась удача

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от казанского "Рубина", заявив, что казанцам улыбнулась удача, передает пресс-служба команды.
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