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Тренер "Зенита" Семак о поражении от "Рубина": сопернику улыбнулась удача

Тренер "Зенита" Семак о поражении от "Рубина": сопернику улыбнулась удача

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от казанского "Рубина", заявив, что казанцам улыбнулась удача, передает пресс-служба команды.

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