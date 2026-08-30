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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петьков об «Амуре»: «Хотим показать, что можем выходить в плей-офф и даже проходить дальше. У нас все карты в руках, предвкушение от сезона положительное»

Форвард « Амура » Кирилл Петьков положительно оценил перспективы команды в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

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