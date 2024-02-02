Новые парковочные места для резидентов появятся в Дорогомилове с 9 февраля

В районе Дорогомилово с 9 февраля появятся 10 новых парковочных мест только для резидентов. Как сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, такие места организовываются там, где местные жители испытывают трудности при поиске свободного парковочного места возле дома, даже несмотря на наличие платной парковки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии