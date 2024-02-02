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Новые парковочные места для резидентов появятся в Дорогомилове с 9 февраля

Новые парковочные места для резидентов появятся в Дорогомилове с 9 февраля

В районе Дорогомилово с 9 февраля появятся 10 новых парковочных мест только для резидентов. Как сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, такие места организовываются там, где местные жители испытывают трудности при поиске свободного парковочного места возле дома, даже несмотря на наличие платной парковки.

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