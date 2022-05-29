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В Мексике продавцов украденного бензина стало больше в 4 раза, чем заправочных станций

В Мексике продавцов украденного бензина стало больше в 4 раза, чем заправочных станций

Нелегальные торговцы действуют на виду у проезжающих автомобилистов Согласно информации интернет-издания MexicoNewsDaily на известном шоссе Мехико-Керетаро можно купить бензин в 64 нелегальных пунктах по сравнению с 15 заправочными станциями.

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