В Мексике продавцов украденного бензина стало больше в 4 раза, чем заправочных станций

Нелегальные торговцы действуют на виду у проезжающих автомобилистов Согласно информации интернет-издания MexicoNewsDaily на известном шоссе Мехико-Керетаро можно купить бензин в 64 нелегальных пунктах по сравнению с 15 заправочными станциями.