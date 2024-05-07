Денег на революции не жалко: известна сумма, которую США выделили на перевороты в Минске, Астане, Бишкеке и Ташкенте Алиса БронскаяЭксперты раскрыли планы Вашингтона по финансированию цветных революций в странах СНГ на сумму 61 миллиард для поддержки Украины.