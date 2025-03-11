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Доказано: главный мотиватор к занятиям спортом — внешний вид, а не здоровье

Доказано: главный мотиватор к занятиям спортом — внешний вид, а не здоровье

Помимо этого, 30% людей с Reddit занимаются физической активностью по привычке, 13,9% с определённой целью (например, похудеть или пробежать 5 км), 12,1% наслаждаются самой активностью, 9,7% любят во время тренировок общаться, 8,9% используют для занятий спортом медиа (например, видео тренировок на YouTube), 2,8% используют фитнес-приложения, а 2,5% взяли на себя финансовое обязательство придерживаться физической активности.

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