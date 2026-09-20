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Сварка «в отрыв» на тонком металле — плюсы, минусы и ограничения

Сварка «в отрыв» на тонком металле — плюсы, минусы и ограничения

Сварка «в отрыв» — один из распространенных способов соединения тонкого металла, который позволяет лучше контролировать нагрев и снизить риск прожога.

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