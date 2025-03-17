Сийярто: Венгрия выступит против провоенных инициатив ЕС на заседании СМИД

Global Look Press/Maksim Konstantinov Будапешт во время заседания глав МИД стран – членов Евросоюза намерен противостоять предложениям, направленным на эскалацию конфликта на Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии