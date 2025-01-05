«Не омрачайте Рождество общением с бесами»: батюшка о том, почему нельзя гадать на Святки

А вы знаете, для чего нужно снимать с себя нательный крест, когда гадаешь? Почему требуется что-то украсть, чтобы гадание сбылось? Казанский священник Александр Ермолин рассказывает, почему, гадая, мы заключаем сделку с лукавым.
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