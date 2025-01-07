В Китае разработали атомные часы, способные повлиять на ход будущих войн

Высота устройства достигает 1,5 метра.Китайские исследователи разработали сверхточные атомные часы, которые, по данным издания South China Morning Post, могут «значительно повлиять на характер будущих военных конфликтов».
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