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Хайруллин о Яшкине: «Шанхай» готов предложить очень хороший контракт. Он пока не решился на переход и будет вести переговоры с «Ак Барсом»

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин поделился информацией про переговоры Дмитрия Яшкина о новом контракте.

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