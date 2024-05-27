DPA: главы МИД ЕС утвердили санкционный режим имени Навального против России

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза утвердили новый санкционный режим в отношении России, который направлен против физических и юридических лиц, нарушающих, по мнению Евросоюза, права человека в РФ.
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