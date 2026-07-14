Как подарить детям не вещь, а память на всю жизнь: история одной поездки в Волгоград

Порой привычные сценарии дарения подарков перестают приносить радость. Каждый год, когда у моих троих племянников наступали дни рождения, я действовала по одному и тому же шаблону: переводила деньги на карту или вручала конверт с наличными.
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