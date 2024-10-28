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Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Джандаль»

В понедельник «Аль-Иттихад» примет «Аль-Джандаль». Во вторник «Аль-Хилаль» Неймара сыграет в гостях с «Аль-Таи», «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится дома с «Аль-Таавуном».

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