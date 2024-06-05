Расчет САУ "Акация" сорвал проведение ротации ВСУ и уничтожил склад снарядов

Скриншот видео Расчет САУ "Акация" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевой задачи сорвал проведение ротации подразделения на позиции военнослужащих ВСУ и украиснких националистов, а также уничтожил полевой склад снарядов боевиков.
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