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Чемпионат Франции. Плей-офф. Финал. «Монако» встретится с «Парижем» во 2-м матче серии

«Монако» постарается увеличить отрыв в серии (1-0) по итогам второго домашнего матча с «Парижем». Чемпионат Франции Плей-офф Финал (до трех побед) Второй матч Монако – Париж Дата проведения 6 июня, 19.

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