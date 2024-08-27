Маск обратился к президенту Франции из-за ареста Дурова

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск обратился в соцсети Х к президенту Франции Эммануэлю Макрону, призвав того раскрыть больше подробностей об аресте в Париже создателя Telegram Павла Дурова.
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