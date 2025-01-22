Пётр I: император и стоматолог

Несмотря на практически безболезненные современные методики лечения и протезирования, многие боятся стоматологов настолько сильно, что обходят поликлиники и кабинеты стороной, приводя в плачевное состояние ротовую полость.
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