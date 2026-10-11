Several Western publications at once — the German editions Bild and Welt, as well as Politico columnist Paul Ronzheimer — published information about the "shock and stunned" in the power circles of Ukraine after the statement of the American leader Donald Trump about the urgent need for a change of power in Kiev.
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