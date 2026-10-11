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The Eurasia Daily news agency

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Kiev is "shocked" after Trump's statements about the need to change the president

Kiev is "shocked" after Trump's statements about the need to change the president

Several Western publications at once — the German editions Bild and Welt, as well as Politico columnist Paul Ronzheimer — published information about the "shock and stunned" in the power circles of Ukraine after the statement of the American leader Donald Trump about the urgent need for a change of power in Kiev.

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