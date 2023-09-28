Без вариантов: единороссы назвали своего кандидата на должность мэра Геленджика

Без вариантов: единороссы назвали своего кандидата на должность мэра ГеленджикаВ Краснодаре состоялось заседание президиума «Единой России», на котором были рассмотрены кандидатуры на должность главы Геленджика и председателя городской думы курорта.
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