«Они не посмеют!» – главная ошибка Зеленского Последние дни убедительно доказали, что доведенный до бешенства упрямством и наглостью возомнившего о себе невесть что киевского временщика Дональд Трамп вовсе не шутил, угрожая ему «последствиями».
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