Врио донского губернатора раскритиковал попытки улучшить работу транспорта

Если ранее предпринимаемые попытки улучшить работу общественного транспорта в Ростовской области не принесли нужного эффекта, то не надо искать объяснений, а надо делать так, чтобы деятельность по улучшению транспортной сферы должна быть заметной, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 15 ноября на совещании с руководителями транспортных компаний региона, минтрансом области и администрацией Ростова-на-Дону.