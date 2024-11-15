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Врио донского губернатора раскритиковал попытки улучшить работу транспорта

Врио донского губернатора раскритиковал попытки улучшить работу транспорта

Если ранее предпринимаемые попытки улучшить работу общественного транспорта в Ростовской области не принесли нужного эффекта, то не надо искать объяснений, а надо делать так, чтобы деятельность по улучшению транспортной сферы должна быть заметной, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 15 ноября на совещании с руководителями транспортных компаний региона, минтрансом области и администрацией Ростова-на-Дону.

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