В Актау временно перекрыли дорогу в 19 микрорайоне

В Актау временно ограничат движение по внутренней автомобильной дороге в 19 микрорайоне. Это связано с проведением строительных работ по прокладке центрального канализационного трубопровода, передает inAktau.
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