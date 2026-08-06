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В Актау временно перекрыли дорогу в 19 микрорайоне

В Актау временно перекрыли дорогу в 19 микрорайоне

В Актау временно ограничат движение по внутренней автомобильной дороге в 19 микрорайоне. Это связано с проведением строительных работ по прокладке центрального канализационного трубопровода, передает inAktau.

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