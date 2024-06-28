Трамп обещал добиться освобождения журналиста Гершковича в случае переизбрания

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания добьется быстрого освобождения журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется российскими властями в шпионаже.
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