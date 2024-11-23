Нейробиолог Андерсон поделилась самыми пугающими явлениями во сне

Среди необычных явлений сна учёный выделила паралич, галлюцинации, иллюзий и лунатизм.Нейробиолог из Тасмании, Джейн Тереза Андерсон рассказала о связи между сновидческими явлениями и их влиянием на эмоциональное состояние человека.
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