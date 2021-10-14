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Народ Татарии жалуется в прокуратуру РФ на введенные ограничения свободы

Народ Татарии жалуется в прокуратуру РФ на введенные ограничения свободы

Жалобу на введение в Татарии новых антиковидных ограничений подала в генпрокуратуру РФ депутат из Набережных Челнов Татьяна Гурьева, 14 октября сообщает «Коммерсантъ».

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