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Сценарист "Рика и Морти" намекнул на планы по созданию фильма

Сценарист "Рика и Морти" намекнул на планы по созданию фильма

Седьмой сезон популярного анимационного сериала “Рик и Морти” стартует 15 октября 2023 года на канале Adult Swim, а его со-создатель Дэн Хэрмон рад сообщить, что у франшизы есть перспективы оказаться в кинотеатрах.

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